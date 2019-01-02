عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصيني يقول استقلال تايوان سيكون كارثة ويطالب بإعادة الوحدة سلميا بكين – سبأ:

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء إن استقلال تايوان سيقود إلى ”كارثة“ وتعهد ببذل جهود من أجل ”إعادة الوحدة“ سلميا مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي لكنه حذر من أن الصين لن تتخلى عن فكرة استخدام القوة.



وقال الرئيس الصيني متحدثا في قاعة الشعب الكبرى في بكين بمناسبة الذكرى الأربعين لبيان سياسي بشأن تايوان إن إعادة الوحدة يجب أن تتم في إطار مبدأ صين واحدة الذي يقر بأن تايوان جزء من الصين وهو ما يرفضه أنصار استقلال تايوان.



وأضاف أن على كل الناس في تايوان أن ”يدركوا بشكل واضح أن استقلال تايوان لن يجلب سوى كارثة كبيرة لتايوان“.



وتابع ”نحن على استعداد لتوفير مجال واسع لإعادة الوحدة سلميا ولكننا لن نترك مجالا لأي شكل من الأنشطة الانفصالية“.



وقال ”لا نقدم وعودا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ كل الوسائل الضرورية“ مضيفا أن القضية مسألة داخلية وأن الصين لن تسمح فيها بأي ”تدخل خارجي“.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ