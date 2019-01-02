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بسبب عدم توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين استراليا تغلق مركزين للاحتجاز
[02/يناير/2019]
سيدني – سبأ:
قالت السلطات الاسترالية اليوم الاربعاء انها ستغلق مركزين لاحتجاز المهاجرين بسبب عدم توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، حسب تقارير اخبارية محلية.



واشارت التقارير إلى أن اغلاق مركز الاحتجاز (ماريبيرنونج) مشدد الحراسة في ملبورن سيكون على الفور، كما سيتم إغلاق مركز (بلاكسلاند) في سيدني في مايو المقبل، وفق ما نقلت وكالة "أستراليان أسوشيتد برس" عن وزير الهجرة ديفيد كولمان.


كانت صحيفة "ذا إيدج" ذكرت في 2016 أن مركز ماريبيرنونج هو الأكثر صرامة من حيث التعامل مع المهاجرين فيه، حيث يلجأ فيه الحراس إلى استخدام القوة بأشكال مختلفة، مقارنة بالمراكز الأخرى.

وقال كولمان إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين انخفضت.

وحاليا، هناك 1250 مهاجرا يتم احتجازهم بمراكز داخل أستراليا، إلى جانب نحو ألف مهاجر في مراكز احتجاز خارجية بجزيرة ناورو ومانوس في بابوا غينيا الجديدة.

وبإغلاق المركزين ، يظل هناك سبعة مراكز لاحتجاز المهاجرين في أستراليا، مقابل 26 في 2013 ، حيث كانت السلطات تحتجز آنذاك عشرة آلاف و200 شخص.

سبأ
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