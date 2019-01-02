عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصومال يعتبر المبعوث الأممي الخاص شخصا غير مرغوب فيه بالبلاد مقديشو – سبأ :

اعتبرت الصومال المبعوث الأممي الخاص للصومال نيكولاس هايسوم شخصا غير مرغوب فيه، ولا يمكنه العمل في البلاد بعد ذلك، بسبب ما وصفته بـ"التدخل المتعمد في سلطاتها".



وقالت الخارجية الصومالية في بيان لها، اليوم الأربعاء أن "مبعوث الأمين العام للصومال نيكولاس هايسوم غير مرحب به في الصومال ولا يمكنه العمل في البلاد".



وأضاف البيان "هذا القرار بسبب خرق واضح من مكتب الأمم المتحدة لاستقلال البلاد وسلطاتها".



ويأتي هذا القرار عقب أيام من إعراب هايسوم عن مخاوفه من ممارسات قوات الأمن في البلاد عقب أحداث عنف أودت بحياة عشرات الأشخاص.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ