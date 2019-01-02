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آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 12:08:32م
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  عربي ودولي
رغبة متبادلة من أون وترامب للقاء جديد
[02/يناير/2019]
واشنطن – سبأ :
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بعقد قمّة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وذلك غداة إبداء الأخير استعداده للقاء ترامب في أي وقت.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أنا أيضاً أتطلّع للقاء الزعيم كيم الذي يعي جيّداً أنّ كوريا الشمالية لديها مقوّمات اقتصادية رائعة!".

وأتت تغريدة ترامب غداة قول الزعيم الكوري الشمالي في خطاب بمناسبة العام الجديد إنّه مستعدّ للقاء ترامب في أي وقت كان.

وأبدى كيم استعداده للقاء ترامب قائلاً "أنا مستعدّ للجلوس مجدّداً مع الرئيس الأميركي في أيّ وقت في المستقبل وسأبذل جهوداً بكلّ الطُرق لتحقيق نتيجة يرحّب بها المجتمع الدولي".

واضاف كيم في خطابه "إذا لم تلتزم الولايات المتّحدة بوعدها الذي قطعته أمام العالم، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى النظر في طريقة جديدة لحماية سيادتنا ومصالحنا".

سبأ
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