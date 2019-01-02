عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين مانيلا - سبأ :

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات شرق الفلبين إلى 85 قتيلا.



وقال الناطق باسم المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين إدجار بوساداس إن 20 شخصًا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية، مضيفًا أن 69 شخصًا لقوا مصرعهم في إقليم بيكول، و16 آخرون في إقليم إيسترن فيساياس.



وطمر انهيار أرضي 50 منزلًا على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور، حيث انتشل عمال الطوارئ 30 جثة.



وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، في تشريد نحو 25 ألف شخص.

سبأ [02/يناير/2019]سبأ