ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 02 - يناير - 2019 الساعة 09:38:02ص
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان الأمريكي السعودي وقصف المرتزقة على محافظتي عمران وتعز ، فيما تواصلت خروقات المرتزقة لاتفاق السويد في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، للجنة الاقتصادية المكلفة بدراسة المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة.
(الكاف) يعلن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لـ 2018م
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2018م والتي ضمت ثلاثة لاعبين.
آخر الأخبار:
عمليات عسكرية تكبد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد
وزارة المياه والبيئة تنعي مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة
وقفة احتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة لتنديد بخروقات العدوان
تدشين حملة شبابية رياضة توعوية بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عمليات عسكرية تكبد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد
[02/يناير/2019]
محافظات- سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد ، كما تم إسقاط طائرة تجسسية في جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الشرقية والغربية في نجران .

وسقط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المرتزقة خلال إفشال محاولة تسلل لهم على مواقع الجيش واللجان في صحراء البقع قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة للعدوان شرق جبل الدود في جيزان، ودكت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في التبة الحمراء وشرق جبل جحفان، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة شرق الدود .

وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون وتدمير ثلاث آليات خلال كسر زحف واسع لهم مسنود بالطيران الحربي والأباتشي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة بينهم قيادي وإصابة آخرين في تفجير استهدفهم في إحدى تباب قانية بمحافظة البيضاء .

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان سيطروا على عدة مواقع للمرتزقة جنوب غرب شليلة في جبهة حرض إثر عملية هجومية استمرت عدة ساعات أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة.

وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمع للمرتزقة بقذائف المدفعية يضم 20 آلية غرب حيران في محافظة حجة وإصابات كبيرة ، كما قصفت المدفعية تجمعات ومواقع المرتزقة شرق جبل النار في جبهة حرض .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
وزارة المياه والبيئة تنعي مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة
وقفة احتجاجية بمديرية بلاد الطعام بريمة لتنديد بخروقات العدوان
تدشين حملة شبابية رياضة توعوية بأمانة العاصمة
إختتام دورة تدريبية بمأرب حول الصحة الإنجابية
أسرة بذمار تعفو في قضية قتل
قتلى وجرحى مرتزقة في انكسار زحفهم في البقع بنجران
وزيرا حقوق الإنسان والسياحة يناقشان أضرار وخسائر القطاع السياحي جراء العدوان
وقفتان لقبائل ساقين بصعدة تنديداً باستمرار جرائم العدوان
مؤسسة مكافحة السرطان بالحديدة تدشن حملة سأبدأ عامي بخير
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بغارات طيران العدوان وقصف المرتزقة
[02/يناير/2019]
استشهاد امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by