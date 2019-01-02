محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية تكبد العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد محافظات- سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد ، كما تم إسقاط طائرة تجسسية في جيزان خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الشرقية والغربية في نجران .



وسقط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المرتزقة خلال إفشال محاولة تسلل لهم على مواقع الجيش واللجان في صحراء البقع قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة للعدوان شرق جبل الدود في جيزان، ودكت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في التبة الحمراء وشرق جبل جحفان، فيما تم قنص اثنين من المرتزقة شرق الدود .



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون وتدمير ثلاث آليات خلال كسر زحف واسع لهم مسنود بالطيران الحربي والأباتشي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.



وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة بينهم قيادي وإصابة آخرين في تفجير استهدفهم في إحدى تباب قانية بمحافظة البيضاء .



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان سيطروا على عدة مواقع للمرتزقة جنوب غرب شليلة في جبهة حرض إثر عملية هجومية استمرت عدة ساعات أسفرت أيضاً عن مصرع وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة.



وأفاد المصدر أنه تم استهداف تجمع للمرتزقة بقذائف المدفعية يضم 20 آلية غرب حيران في محافظة حجة وإصابات كبيرة ، كما قصفت المدفعية تجمعات ومواقع المرتزقة شرق جبل النار في جبهة حرض .

سبأ [02/يناير/2019]سبأ