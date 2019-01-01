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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 11:58:19م
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وزارة المياه والبيئة تنعي مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة
[01/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

نعت وزارة المياه والبيئة مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة صادق يحيى العصيمي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 51 عاما.

وأشادت الوزارة في بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، بمناقب الفقيد وأدائه المهني وتفانيه في خدمة الوطن في المجال البيئي.

ونوه البيان بإسهامات الفقيد في العديد من الأعمال البيئية للحفاظ على التنوع الحيوي في اليمن أبرزها إعلان محمية عتمة الطبيعية ناهيك عن بصماته في تطوير الإعلام البيئي والتوعية البيئية حيث قام بتأليف كتاب الإعلام البيئي وساهم في إنشاء وتأسيس أندية أنصار البيئة بالمدارس على مستوى الجمهورية كما قام بإنشاء الجمعية اليمنية للتوعية وحماية البيئة.

وأشار البيان إلى الأعمال التي تقلدها وآخرها مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة ومستشار لرئيس الهيئة العامة لحماية البيئة.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ
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