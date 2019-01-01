محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة شبابية رياضة توعوية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

دشن القائم بأعمال وكيل قطاع الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة الدكتور غسان المداني اليوم الحملة الشبابية الرياضية التوعوية للشباب للعام 2019م بمديريات أمانة العاصمة.



تهدف الحملة التي ينظمها على مدى أسبوع المكتب التنفيذي لأنصار الله بمشاركة 25 شابا إلى توعية الشباب بجميع الفئات العمرية والرياضية في مختلف المجالات وأهمية مناهضة العدوان بالإضافة إلى إعداد قافلة رياضية شبابية وتحفيز الشباب للتجنيد وعمل بطولة أسبوع الشهيد على مستوى الأمانة .



وأكد القائم بأعمال قطاع الاستثمار أن الحملة تنفذ في المرحلة الأولى بمديريات التحرير، الصافية، الوحدة، شعوب، معين من خلال النزول الميداني لخلق وعي مجتمعي عن الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء العدوان والنهوض بالواقع الشبابي والرياضي.



وأشار المداني إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تفعيل إجراءات المسح الميداني لتطوير الرياضة وفق رؤى واستراتيجية مدروسة.



فيما أشار منسق الحملة الدكتور عمرو عقلان إلى أن تدشين الحملة التي تقام تحت شعار " العقل السليم في الجسم السليم " تعد بداية الانطلاقة للشاب في المديريات المستهدفة والذي تم اختيارهم من الوسط الرياضي والشبابي.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ