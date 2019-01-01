محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة تدريبية بمأرب حول الصحة الإنجابية مأرب - سبأ :

اختتمت اليوم بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب دورة تدريبية لخطباء المساجد حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من منظور شرعي.



هدفت الدورة التي شارك فيها 15 خطيب، إلى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ودور الخطباء والمرشدين في إيصال رسالة إيجابية للمجتمع حول تنظيم الأسرة والتوعية بأهميتها.



وفي الإختتام أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد علي السقاف أهمية الدورة التي تناولت الجوانب المتصلة بصحة الأسرة والمجتمع.



وحث الخطباء والمرشدين لبذل المزيد الجهود من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة المنتشرة والتفاعل الإيجابي مع حملات التحصين والتلقيح.. مثمنا دعم منظمة ادراء للدورة التدريبية.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ