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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 09:39:04م
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  محلي
أسرة بذمار تعفو في قضية قتل
[01/يناير/2019]
ذمار - سبأ :

أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالله حسين عمر فرحان من أهالي منطقة رصابة مديرية جهران محافظة ذمار العفو عن الجاني هيثم صالح يحيى الدكيس من أهالي الحسكة منطقة حبيل جبر ردفان محافظة لحج لوجه الله وتعزيزا للروابط الاجتماعية.

وخلال اللقاء الذي أقيم بإصلاحية السجن المركزي بمدينة ذمار بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مسعد العميسي ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله محمد بكاري، أشاد وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي بموقف أولياء الدم في العفو عن الجاني والذي يؤكد الحرص على تعزيز الروابط الاجتماعية.

وبين أن هذه المواقف النوعية ليست جديدة على أبناء محافظة ذمار.. منوها بحرص القيادة السياسية على حل مختلف القضايا الإجتماعية وتجسيد قيم التعاون والإخاء بين أبناء المجتمع.

حضر اللقاء مدير سجن الإصلاحية النقيب محمد حسين الغرباني ونقيب المحاميين بمحافظتي ذمار والبيضاء ناصر شداد.

سبـأ
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