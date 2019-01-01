محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا حقوق الإنسان والسياحة يناقشان أضرار وخسائر القطاع السياحي جراء العدوان صنعاء - سبأ :

ناقشت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف ووزير السياحة ناصر باقزقوز اليوم الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة جراء العدوان الأمريكي السعودي الغاشم.



وتناول الاجتماع الأعمال الاجراميةَ التي اقترفتها قوى تحالف العدوان في حق الأعيان السياحية والأثرية التي تمثل ثروةً حضاريةً وأثريةً وتاريخيةً يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي وقوانين منظمة اليونيسكو.



وتطرق إلى ماترتب على تلك الأعمال من خسائر وأضرار لحقت بقطاع السياحة والآثار؛ باعتبارها تُمثل رافداً حيوياً للموازنة العامة للدولة، ووجهةً سياحيةً عالميةً وتاريخية.



حضر الاجتماع وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ