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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 09:39:04م
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مؤسسة مكافحة السرطان بالحديدة تدشن حملة سأبدأ عامي بخير
[01/يناير/2019]
الحديدة - سبأ :

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة الحديدة اليوم حملة "سأبدأ عامي بخير " لدعم مرضى السرطان في مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بهيئة مستشفى الثورة العام.

وذكر مدير المؤسسة الوطنية بالمحافظة الدكتور ياسر نور أن الحملة تستمر أسبوع وتستهدف جميع فئات المجتمع والمتفاعلين مع مرضى السرطان ، في خطوة تهدف إلى دعم المؤسسة مالياً نظرا لانقطاع الدعم جراء العدوان على اليمن.

وتطرق إلى الصعوبات التي يواجهها المركز ومن أبرزها انقطاع الموازنة وانعدام البديل لاستمرار عمل المركز المهدد بالتوقف.. مشيراً إلى أن المركز كان يعتمد على الهبات والمساعدات التي تسعى قيادة المحافظة لتوفيرها من الداعمين وفاعلي الخير.

وبين نور أن عدد المرضى الذي يستقبلهم المركز بلغ خمسة آلاف و 600 حالة .. موضحاً أنه يتردد على المركز من 60 إلى 80 حالة يوميا من المحافظة ومحافظات حجة والمحويت وريمة.


سبـأ
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