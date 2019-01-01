محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع 228 خيمة إيواء لنازحي الحديدة في وصاب السافل بذمار ذمار - سبأ :

دشنت منظمة أدرا بذمار اليوم توزيع 228 خيمة إيواء لنازحي الحديدة في مديرية وصاب السافل.



وأوضح مدير المديرية فؤاد القديمي أنه تم توزيع الخيم للنازحين من محافظة الحديدة في عزل المشرافة وبني معانس وبني سوادة والجلة والسويق وقرضان وبني حطام وبني موسى والأشعاب.



وأشاد بجهود منظمة أدرا في مساعدة الأسر النازحة والمحتاجة بالمديرية والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية من خلال تبني المشاريع الخيرية والإغاثية الطارئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ودعا القديمي المنظمات والجمعيات وفاعلي الخير إلى تبني مثل هذه المشاريع الخيرية خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وكذا المتضررين من أبناء المديرية العائدين من المحافظات التي تأثرت بشكل مباشر جراء العدوان والحصار.



حضر التدشين عدد من أعضاء السلطة المحلية بالمديرية وممثلي أدرا وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ