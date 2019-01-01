محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان في جيزان جيزان - سبأ :

أسقط الدفاع الجوي بالجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس تابعة للعدوان الأمريكي السعودي في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان كانت تحلق فوق مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق جبل الدود .



وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة استهدفت اثنين من مرتزقة الجيش السعودي شرق الدود .



وذكر المصدر أن وحدة المدفعية قصفت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في التبة الحمراء وشرق جبل جحفان محققة إصابات مباشرة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ