محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة السرطان تنظم مهرجاناً في اليوم العالمي للسرطان صنعاء - سبأ :

نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان اليوم بصنعاء مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.



وفي المهرجان أشارت كلمات مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور لبيب الأغبري وعن مؤسسة لأجلك يا وطن ويحيى إبراهيم عن الضيوف إلى أهمية التذكير بما تعانيه شريحة كبيرة من المجتمع من مرض يتهدد حياتها كل يوم.



ودعت الكلمات المنظمات ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى المساهمة في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من مرض السرطان جراء ارتفاع أسعار الأدوية وانعدامها بسبب العدوان والحصار الذي تسبب في منع دخولها.



واستعرضت الكلمات أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تعترض سير الأداء وأهمية دعمها لتواصل دورها في معالجة المصابين بالسرطان .. مشيدة بجهود كل من دعم وشارك وساهم في دعم المؤسسة وأنشطتها خلال المرحلة الراهنة.



تخلل المهرجان الذي شارك فيه عضو مجلس النواب عبدالله حسن خيرات وكوكبة من الفنانين والممثلين اليمنيين، فقرات فنية وغنائية ومسابقة ومسرحية وقصيدة شعرية وكذا تكريم المبادرات والمؤسسات المشاركة والداعمة لمؤسسة السرطان.



وتضمنت فقرات المهرجان تنظيم ندوتين حول التعريف بمرض السرطان وأسبابه وأعراضه وكيفية تشخيصه وعلاجه وتوعية المجتمع بهذا المرض، فيما تطرقت الندوة الثانية إلى الدعم النفسي لمريض السرطان من قبل متخصصين في هذا الجانب وأهمية دعم المجتمع لمريض السرطان، كما تم تنظيم بازار خيري يعود ريعه لصالح مرض السرطان.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ