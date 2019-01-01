محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل متحدث القوات المسلحة: أكثر من ١٩١ خرقا للعدوان ومرتزقته في الحديدة صنعاء - سبأ :

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدوان ومرتزقته مستمرون في خرق وقف إطلاق النار في الحديدة حيث صعدوا من خروقاتهم خلال الـ 48 ساعة الماضية بارتكابهم أكثر من ١٩١ خرقا.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي السويق والمغرس بمديرية التحيتا بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مدينة الحديدة والدريهمي والمنصورية وبيت الفقيه والحسينية وزبيد والجراحي والسخنة والفازة وحيس والتحيتا.



وأشار إلى أن مدفعية المرتزقة أطلقت أكثر من ١٠٥ قذائف منها ٢٥ قذيفة هاون على شرق حيس وخمس قذائف هاون حول الأمنية وشمال الكوعي وقذيفة باتجاه قرية الشجن وخمس قذائف هاون من شمال غرب الدريهمي إلى شرق الأمنية وقذيفتين هاون من التحيتا إلى جنوب وشرق مدينة التحيتا وقذيفتين هاون باتجاه مدينة الشعب وقذيفة هاون باتجاه المطار حول هنجر الطائرة وقذيفة هاون من غرب العمارة المنزلة وقذيفة من 22مايو باتجاه الاتحاد والجزيرة وثلاث قذائف هاون إلى جنوب شرق جامع الفاضلي وثلاث قذائف من مدرسة الشرف إلى جوار البيت الأحمر شرقي قرية الشرف و56 قذيفة هاون باتجاه التحيتا إلى جانب قصف مدفعي باتجاه المطار الحربي.



وبين العميد سريع أن المرتزقة نفذوا محاولتي تسلل فاشلة الأولى باتجاه جنوب قرية بيت مغاري غرب حيس والثانية باتجاه الميسرة في الجاح الأسفل كما أطلقوا عدة قنابل باتجاه شمال المطار.



ولفت إلى أن المرتزقة أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من شمال غرب الكوعي ومن غرب الخباتية ومن غرب وشرق الأمنية وبيوت الخباتية باتجاه قرية الشجن ومزارع المواطنين بالدريهمي ومن22 مايو ومن المزرعة باتجاه شارع الخمسين ومن الفلة باتجاه العمارة المدمرة إلى شمال العمار البيضاء ومن شركة الألبان باتجاه غرب المعسكر ومن22مايو باتجاه حول الاتحاد ومن الفلة إلى حوش الكلية ومن مصنع الحاشدي إلى مصنع معين.



وذكر أن المرتزقة أطلقوا النار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة أيضا من 22مايو حول الفلة باتجاه الاتحاد والقمة ومن اتجاه 22مايو باتجاه حاره الضبياني وباتجاه العمارة الحمراء وشارع ال50 ومن جنوب العقد إلى جنوب غرب السفينة ومن قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن الجريبة باتجاه الزعفران ومحيطها ومن شمال قرية الشرف باتجاه غرب قرية الشيخ ومن شمال هناجر الحاشدي باتجاه شرق الهناجر.



وأشار المتحدث الرسمي إلى قيام المرتزقة بتمشيط كثيف باتجاه الخط الرابط بين حيس والجراحي جنوب شرق قرية مغاري كما أطلق قناصة المرتزقة نيران قناصاتهم من الغراسي إلى شمال المطار ومن شمال شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب.



وأكد رصد جرافة للمرتزقة تقوم بالاستحداث شمال شرق مدينة الشعب وجرافة أخرى في شمال الخزان الأبيض جنوب شرق حيس وجرافة ثالثة جنوب غرب العقد كما تم رصد تحركات اطقم من اتجاه الغراسي إلى 22 مايو والعكس ومن 22 مايو إلى المستشفى والعكس ومن 22 مايو إلى المزرعة ومن اتجاه العمارة المنزلة باتجاه الهنجر ومن مصنع إخوان ثابت باتجاه الغراسي إلى جانب تحرك أفراد في تبة الدفاع والمنصة وتحركات أطقم وسيارات إلى المنصة وغربها وإلى تبة الدفاع ومن دوار الدريهمي باتجاه الخمسين والمنظر والخمسين والغراسي والعكس.



ولفت إلى رصد تحركات من المطاحن و22 مايو باتجاه المزرعة والهنجر وتحرك مدرعتين باتجاه الصحراء ومدرعة أخرى باتجاه الفلة وتحركات أطقم من 22مايو باتجاه حوش المقرمي والعكس ومن الصحراء إلى المطاحن ومن العقد إلى شرق مدينة الشعب ومن الصحراء باتجاه العقد والمطاحن ومن غرب العقد إلى جهة الخط الرئيسي.



وحول غارات العدوان أوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن 37 غارة منها تسع على كتاف و10 غارات على باقم وغارة على البقع وثلاث غارات على رازح بصعدة وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على صرواح بمارب وخمس على خب والشعف بالجوف وأربع غارات على القفلة بعمران وغارتين على حيران وحرض بحجة.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا عدة محاولات تسلل للمرتزقة جنوب مفرق مقبنة بتعز وباتجاه الرباح في نهم ورشاحة الغربية بالبقع وعلى مواقع برط بصرواح وعلى تبة العصيدة والتباب المجاورة لها في نهم.



وبين أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة في المحجر بباقم والشبكة والهضبة ونجد الفارس قبالة نجران وباتجاه تباب صفية والحصن بالبيضاء وزحوفات اخرى على تبة العظيمة وما جاورها بنهم وعلى سلبة وصبرين بالجوف وعلى كرس الوهاب والغارب بمثلث عاهم بحجة وعلى رشاحة الشرقية والغربية بالبقع وعلى تبة العلم بالربوعة.. لافتا إلى سقوط عشرات المرتزقة بين قتيل وجريح وإحراق وتدمير عشرات الآليات والمدرعات.



وأكد العميد سريع أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في رشاحة الغربية بالبقع وعملية أخرى على شرق جبل النار بحرض كما نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرن بنهم ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة وذلك ردا على تصعيدهم.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ