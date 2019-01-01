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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 08:36:46م
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قيادة محافظة صنعاء تدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار بالمحافظة
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قيادة محافظة صنعاء تدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار بالمحافظة
[01/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

دعت قيادة محافظة صنعاء رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في المحافظة.

وأكد وكلاء المحافظة عبدالله العنسي ويحيى جمعان وجبران غوبر وفارس الكهالي وأبو نجوم المحاقري، أثناء افتتاح الشركة العقارية للمقاولات والاستثمار العقاري اليوم بمركز المحافظة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المديريات.

وأشاروا إلى أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.. منوهين بدور القطاع الخاص في تخفيف العبء على القطاعين العام والمختلط من خلال المساهمة في تشغيل الأيادي العاملة.

سبـأ
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