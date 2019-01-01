محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة نظافة بمطار صنعاء الدولي صنعاء - سبأ :

دشن موظفو مطار صنعاء الدولي والجهات الأمنية والمدنية بالمطار اليوم حملة نظافة لمرسى الطائرات.



وفي التدشين أطلق الأطفال بساحة مرسى الطائرات الحمام الأبيض تعبيرا عن السلام ورسالة للأمم المتحدة والمجتمع المدني وأحرار العالم بأن أطفال اليمن يطالبون برفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.



وخلال التدشين أشار مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف إلى أن الهدف من حملة النظافة إيصال رسالة للعالم بأن مطار صنعاء الدولي في جهوزية تامة لاستقبال كافة الرحلات المدنية.



وأشار إلى أنه بتوجيهات من وزير النقل زكريا الشامي خرج كافة موظفي مطار صنعاء الدولي لتدشين حملة نظافة لمرسى الطائرات.



وطالب مدير عام مطار صنعاء الدولي الأمم المتحدة والمجتمع والمنظمات الدولية والحقوقية بسرعة فتح مطار صنعاء الدولي كون المطار جاهز للتشغيل واستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية والإنسانية.



وبين الشايف أن مطار صنعاء الدولي يخدم 80 في المائة من سكان الجمهورية اليمنية .. موضحا بان إغلاقه تسبب في كارثة إنسانية كبيرة مأساة لم يسبقها لها مثيل في التاريخ.



ولفت إلى أن حملة النظافة في المطار تزامنت مع الحملة التي نظمتها أمانة العاصمة لإظهار عاصمة الجمهورية اليمنية بالمظهر اللائق المشرف لكل اليمنيين.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ