محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :

أفرجت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم عن 13 من المغرر بهم بتهمة مساندة دول العدوان.



وأشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم إلى أن عملية الإفراج عن المغرر بهم جاءت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بإطلاق سراح كل من لم تثبت ضده تهمة التخريب وسفك الدماء.



وبين أن التحقيقات أثبتت عدم ضلوع المفرج عنهم في أعمال تخريبية بصورة مباشرة وممن لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني سواء بالإيحاء أو الإيضاح.



وحث قحيم المفرج عنهم على الوقوف إلى جانب الوطن والمشاركة في خندق الدفاع عنه ضد الغزاة ومرتزقتهم.



فيما أكد السجناء المفرج عنهم استعدادهم المشاركة في معركة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. معربين عن إمتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من قائد الثورة وجهود قيادة المحافظة والتي كان لها الأثر الكبير في نفوسهم.



حضر الإفراج وكلاء المحافظة علي قشر ومجدي الحسني وعبد الجبار أحمد محمد ومدير البحث الجنائي العقيد حسن صومعة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ