ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 08:15:19م
اللجنة السياسية الحكومية تناقش مفردات المحور السياسي في الرؤية المدنية لمواصلة بناء الدولة
كرست اللجنة السياسية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، لمناقشة الجانب السياسي الوارد في الرؤية الوطنية لمواصلة وتطوير بنيان الدولة اليمنية الحديثة بهدف إثرائها بالأراء والمقترحات التطويرية.
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
اجتماع برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، للجنة الاقتصادية المكلفة بدراسة المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة.
(الكاف) يعلن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لـ 2018م
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2018م والتي ضمت ثلاثة لاعبين.
آخر الأخبار:
تدشين حملة نظافة بمطار صنعاء الدولي
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة الحديدة
لقاء تشاوري لقيادتي مجلس القضاء الأعلى ووزارة الأوقاف
ضبط كميات من الحشيش في محافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إشهار منتدى تدريب وتوظيف الشباب والخريجين بصنعاء
[01/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

أشهر بصنعاء اليوم منتدى تدريب وتوظيف الشباب والخريجين، التابع لمركز القيادات الشابة بوزارة الشباب والرياضة .

وخلال حفل الإشهار بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب .. أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى أن إشهار المنتدى يأتي في إطار جهود الوزارة لتأهيل منتسبيها وكوادرها ومكاتبها في مختلف المحافظات ومراكزها التدريبية.

وبين أن مركز إعداد القيادات يستوعب أكثر من 20 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات .. معتبرا مبادرة المركز بإنشاء منتدى لتدريب وتوظيف الشباب والخريجين خطوة إيجابية وتحد كبير في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما استعرض مدير مركز إعداد القيادات أحمد السياغي أهداف وبرامج المنتدى في خدمة الشباب في مختلف المجالات .

وأشار إلى أن إنشاء المنتدى يأتي تكملة لجهود الوزارة بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات لتوظيفهم، في خدمة الشباب بدءً من خريجي كلية التربية البدنية والثانوية.

وأشاد بدعم قيادة وزارة الشباب والرياضة لدعم أنشطة وبرامج المركز بما يخدم الشباب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

تخلل الحفل قصيدة للشاعر عبدالله السياغي ومسرحية وفقرات غنائية لزهرات مدرسة سالم الصباح وكذا بازار خيري لمنتجات عدد من المنظمات المجتمع المدني، كما تم منح وزير الشباب والمدير التنفيذي لكاك بنك وأفضل مدرب لعام 2018م بالمركز دروع .

حضر التدشين القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط جابر البواب وأمين عام جائزة رئيس الدولة عبدالله الدهبلي ومدير منظمات المجتمع المدني بوزارة الشباب عبدالفتاح إسماعيل وعدد من المسئولين بالوزارة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تدشين حملة نظافة بمطار صنعاء الدولي
الإفراج عن 13 من المغرر بهم بمحافظة الحديدة
لقاء تشاوري لقيادتي مجلس القضاء الأعلى ووزارة الأوقاف
ضبط كميات من الحشيش في محافظة صنعاء
تدشين حملة لإبادة الكلاب الضالة في محافظة إب
مجلس القضاء يوافق على تعيين عضو بمجلس معهد القضاء وترشيح قاض للعمل بالمحكمة العليا
مكتب الزراعة في إب يتسلم حاجز وخزانين لحصاد المياه من جمعية العون الكويتية
توزيع جوائز الشهيد الرئيس الصماد للمزارعين الأكثر إنتاجا للحبوب بعمران
عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مديرية الغيل بالجوف
لجنة تنسيق إعادة الإنتشار تستأنف لقاءاتها بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يدمر جسر العقلة في مديرية القفلة بمحافظة عمران
[01/يناير/2019]
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by