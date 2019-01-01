محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشهار منتدى تدريب وتوظيف الشباب والخريجين بصنعاء صنعاء - سبأ :

أشهر بصنعاء اليوم منتدى تدريب وتوظيف الشباب والخريجين، التابع لمركز القيادات الشابة بوزارة الشباب والرياضة .



وخلال حفل الإشهار بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب .. أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى أن إشهار المنتدى يأتي في إطار جهود الوزارة لتأهيل منتسبيها وكوادرها ومكاتبها في مختلف المحافظات ومراكزها التدريبية.



وبين أن مركز إعداد القيادات يستوعب أكثر من 20 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات .. معتبرا مبادرة المركز بإنشاء منتدى لتدريب وتوظيف الشباب والخريجين خطوة إيجابية وتحد كبير في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما استعرض مدير مركز إعداد القيادات أحمد السياغي أهداف وبرامج المنتدى في خدمة الشباب في مختلف المجالات .



وأشار إلى أن إنشاء المنتدى يأتي تكملة لجهود الوزارة بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات لتوظيفهم، في خدمة الشباب بدءً من خريجي كلية التربية البدنية والثانوية.



وأشاد بدعم قيادة وزارة الشباب والرياضة لدعم أنشطة وبرامج المركز بما يخدم الشباب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.



تخلل الحفل قصيدة للشاعر عبدالله السياغي ومسرحية وفقرات غنائية لزهرات مدرسة سالم الصباح وكذا بازار خيري لمنتجات عدد من المنظمات المجتمع المدني، كما تم منح وزير الشباب والمدير التنفيذي لكاك بنك وأفضل مدرب لعام 2018م بالمركز دروع .



حضر التدشين القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط جابر البواب وأمين عام جائزة رئيس الدولة عبدالله الدهبلي ومدير منظمات المجتمع المدني بوزارة الشباب عبدالفتاح إسماعيل وعدد من المسئولين بالوزارة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ