محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة لإبادة الكلاب الضالة في محافظة إب إب - سبأ :

دشن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة إب اليوم حملة لإبادة الكلاب الضالة في مركز المحافظة وعدد من المديريات.



وفي التدشين أوضح مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف أن الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها نظراً لما تتسبب به ظاهرة انتشار الكلاب الضالة من مخاطر على حياة المواطنين .



واشار إلى أن الحملة تستهدف مديريات المشنة ،الظهار ،السدة، النادرة ،يريم ،جبلة وريف إب بالإضافة إلى مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال .



وثمن المهندس السقاف جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات في تسهيل عمل الفرق الميدانية المنفذة للحملة وتذليل كافة الصعوبات أمامها، داعياً المواطنين في المديريات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الميدانية

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ