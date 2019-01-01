محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يوافق على تعيين عضو بمجلس معهد القضاء وترشيح قاض للعمل بالمحكمة العليا صنعاء - سبأ :

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.



ووافق المجلس في الاجتماع على تعيين عضو المحكمة العليا القاضي أحمد محسن النويرة للعمل عضوا بمجلس المعهد العالي للقضاء بناء على ترشيح رئيس المحكمة العليا.



كما وافق المجلس على تجديد عضوية القاضي يحيى محمد الأسلمي للمرة الثانية بمجلس المعهد العالي للقضاء بناء على طلب وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء وترشيح رئيس المحكمة العليا.



وأقر المجلس ترشيح أحد القضاة للعمل بالمحكمة العليا بناء على مقترح رئيس هيئة التفتيش القضائي.



كما وافق المجلس على إجراء حركة تنقلات في محاكم المناطق العسكرية بناء على الكشف المرفوع من هيئة التفتيش القضائي.



وأقر المجلس نقل قاض للعمل رئيسا لأحد المحاكم الابتدائية في محافظة إب وقاض آخر رئيسا لمحكمة صبر الإبتدائية بمحافظة تعز بناء على مقترح هيئة التفتيش القضائي.



إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية المرفق بها مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأرجأ مناقشة الموضوع إلى الجلسة القادمة لتمكين أعضاء المجلس من دراستها وإبداء ملاحظتهم عليها إن وجدت.



وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ