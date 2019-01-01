محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب الزراعة في إب يتسلم حاجز وخزانين لحصاد المياه من جمعية العون الكويتية إب - سبأ :

تسلم مكتب الزراعة والري بمحافظة إب حاجز الزيلة بعزلة الأزهور في مديرية السبرة الممول من جمعية العون المباشر الكويتية.



وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود الرصاص أن تكلفة المشروع الذي تم انجازه بسعة تقديرية تصل إلى 180 ألف متر مكعب بلغت 575 ألف دولار .



وأشار إلى أن المكتب تسلم أيضاً من الجمعية الكويتية عدد 2 خزانات لحصاد المياه بالمنطقة نفسها بسعة تقديرية لكل خزان بلغت 650 متر مكعب من المياه وكذا 3 فلترات لتنقية المياه بتكلفة اجمالية بلغت 120 ألف دولار .



وثمن الرصاص جهود جمعية العون المباشر في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية زراعية في المحافظة، داعياً الجمعية إلى توسيع نشاطها وتدخلاتها في تنفيذ مشاريع الري وخزانات حصاد مياه الأمطار لتشمل كافة المديريات لخدمة المزارعين وتغذية المياه الجوفية وحفظها.



وأكد استعداد قيادة المحافظة ومكتب الزراعة تقديم الدراسات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضرورية وتسهيل أي صعوبات أمام أعمال الجمعية ومشاريعها التي تحظى بتقدير أبناء المحافظة خصوصاً في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ