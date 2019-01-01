محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع جوائز الشهيد الرئيس الصماد للمزارعين الأكثر إنتاجا للحبوب بعمران عمران - سبأ :

كرم محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الرئيس صالح الصماد لتنمية وإنتاج الحبوب.



وفي التكريم الذي نظمته المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب بجامعة عمران.. اعتبر المحافظ جعمان هذه الجائزة خطوة لتحفيز مزارعي المحافظة على إنتاج الحبوب باعتبار أن عمران زراعية وتمتلك أراضي خصبة لزراعة الحبوب والخضروات وغيرها من المحاصيل الزراعية.



ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس الصماد "يد تحمي .. ويد تبني " .. مبينا أن الجانب الزراعي كان من أهم أولوياته ودائما ما كان يسعى لجعل اليمن يكتفي ذاتيا من الحبوب.



وأكد محافظ عمران دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتشجيعها للمزارعين بما يعزز من التنافس على إنتاج أكبر قدر ممكن من الحبوب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار وحربه الاقتصادية .



وقال " اعتمادنا على الزراعة سنكسر الحصار، فاليمن بلاد الخير ومناخها متنوع لا يمكن أن يوجد في بلد آخر، كما أن الزراعة في اليمن على مدار العام، ما يمكننا من الاستفادة من هذه المواسم الزراعية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة ".



وحث التوسع في إنتاج الحبوب بما يعزز من توجهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .. مبينا أن إنتاج كيس واحد من البذور يعول عليه الحد من استيراد ثلاثة أطنان من القمح من الخارج.



وشدد محافظ عمران على الاهتمام باستصلاح الأراضي الزراعية والحد من زراعة القات خاصة في الأودية والقيعان ومنع البناء العمراني في الأراضي الزراعية .. داعيا المزارعين الاهتمام بأراضيهم لزراعة المحاصيل التي تتناسب مع طبيعة الأرض واحتياجات المواطنين .



فيما أشار مستشار وزارة المالية عضو مجلس الإدارة العامة لإنتاج البذور سعد الورد إلى أن فكرة إنشاء مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب يأتي للتغلب على الصعوبات التي كان يعاني منها القطاع الزراعي .



وبين أن إنشاء المؤسسة يهدف لتشجيع ودعم المزارعين في إدخال المكينة الحديثة وتوزيع البذور المحسنة وتكوين الجمعيات التي تخدم المزارعين من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.



بدوره استعرض مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس حمير الجبلي أرقام وإحصائيات عن المساحات الزراعية بعمران وآلية الاستفادة منها.



ودعا مزارعي عمران الاهتمام بمزارعهم والتوسع في زراعة الحبوب واتساع رقعتها .. مؤكدا أهمية دعم المؤسسة للمزارعين وتشجيعهم ومساندتهم.



وأشار الجبلي إلى أهمية تعزيز الوعي لدی المزارعين بزراعة محاصيل الحبوب والتوسع فيها وإشراك الجهود الشعبية والرسمية في هذا المشروع الهام وإدخال الوسائل الحديثة الخاصة بالري الزراعي ومنها الري بالتقطير.



وفي ختام الحفل تم توزيع وتسليم خمس آلات زراعية "حراثات " حجم صغير، وجوائز وشهادات تقديرية للفائزين الخمسة من أبناء المحافظة.



حضر الاحتفال وكلاء المحافظة أمين فراص وحسن الأشقص ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة جبران مرفق وعدد كبير من قيادة المحافظة والشخصيات الاجتماعية وكبار مزارعي محافظة عمران.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ