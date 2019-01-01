محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة تنسيق إعادة الإنتشار تستأنف لقاءاتها بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :

استأنفت اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الإنتشار، اليوم لقاءاتها بمحافظة الحديدة بحضور رئيس اللجنة باتريك كاميرات للمضي قدماً في تنفيذ التزامات اتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.



وناقشت اللجنة جدول الأعمال بحضور ممثلين عن حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة المرتزقة، بإشراف الأمم المتحدة.



يأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية مبادرة بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات خفر السواحل اليمنية.



وما تزال محافظة الحديدة تشهد خروقات متعددة من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم رغم اتفاق وقف إطلاق النار ووصول فريق المراقبين الدوليين إلى المحافظة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ