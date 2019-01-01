محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الترتيبات لإزالة العشوائيات بمدينة الشرق بذمار ذمار - سبأ :

ناقش لقاء بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي وضم مدير مديرية جبل الشرق هلال المقداد، سير الأداء في المديرية.



وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي أهمية الترتيب لتنفيذ حملة إزالة العشوائيات والمخالفات التي تعيق حركة السير والمركبات في الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية لمدينة الشرق باعتبارها ممر يربط بين عدة محافظات.



ولفت إلى أهمية إبلاغ المخالفين وإنذارهم خطيا بسرعة إزالة المخالفات والعشوائيات قبل أن يتم الإزالة عن طريق الحملة.



ووجه باستكمال الترتيبات للحملة وإشراك الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضمان إنجاح الحملة .. مشددا على أهمية أن تشمل الحملة كافة المخالفات دون استثناء وبما يحافظ على المظهر الجمالي للمدينة ويحد من الاختناقات المرورية.



وبين المحافظ المقدشي اهتمام قيادة المحافظة بهموم وتطلعات أبناء مديرية جبل الشرق وتوفير القدر الممكن من الخدمات والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية من خلال توفير السلال الغذائية من المنظمات للتخفيف من معاناة المجتمع.



وأشاد بالتضحيات التي يقدمها أبناء المديرية في مختلف جبهات البطولة لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ