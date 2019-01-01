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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 08:15:19م
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تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق قاتل ومغتصب الطفلة آلاء في إب
[01/يناير/2019]
إب - سبأ :

نفذ اليوم بمحافظة إب حكم الإعدام رميا بالرصاص تعزيراً بحق يوسف الثوابي قاتل ومغتصب المجني عليها الطفلة آلاء يوسف الحميري.

حيث نفذ حكم الإعدام بالإستاد الرياضي، بحضور محافظ إب عبدالواحد صلاح ورئيس الكتلة البرلمانية بالمحافظة أحمد النزيلي وعدد من وكلاء المحافظة ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبد الحافظ السقاف وأولياء دم المجني عليها الطفلة آلاء وجمع غفير من المواطنين.

وقد لاقى إعدام الجاني في هذه لقضية ترحيب جميع أبناء المحافظة وكذا المتابعة والجهود الحثيثة لقيادة المحافظة وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة التي تمكنت في غضون ساعات قليلة من ضبط الجاني ومحاكمته هذه الجريمة البشعة الدخيلة على المجتمع اليمني.

وثمن محافظ إب اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنائب العام ومحكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بالمحافظة والمحكمة المختصة والأجهزة الأمنية في بهذه القضية وإنجازها لتحقيق العدالة.

وأكد أن أبناء محافظة إب يرفضون مثل هذه الجرائم ويقفون جميعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.

فيما أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري أن القضاء والنيابة العامة لن تألوا جهدا في تطبيق القانون.. لافتا إلى أن أجهزة القضاء والنيابة استطاعت خلال فترة قياسية الانتصار للطفولة والإنسانية وانزال العقوبة في حق مرتكب هذه الجريمة النكراء.

سبـأ
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