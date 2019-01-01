محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع يناقش مشاريع المنظمات الدولية الصحية صنعاء- سبأ :

ناقش اجتماع اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم محمد عباس، المشاريع الصحية المنفذة من قبل المنظمات العاملة في القطاع الصحي.



واستعراض الاجتماع أنشطة المنظمات في تقديم الخدمات الطبية وآلية توحيد الجهود والرؤى والاحتياجات وفقا للأولويات بما يكفل تحسين الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأكد الدكتور القاسم عباس أهمية مضاعفة الجهود وتسريع تدخلات المنظمات الدولية للحد من تفاقم الوضع الصحي وتقديم خدمات صحية للمواطنين.



واعتبر هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه المنظمات في تنفيذ مشاريعها خلال 2018م وآلية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات بما يكفل إنجاح تلك المشاريع.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ