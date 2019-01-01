محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الثقافة ومحافظ صنعاء يتفقدان قصر دار الحجر بوادي ظهر صنعاء - سبأ :

تفقد وزير الثقافة عبدالله الكبسي ومحافظ صنعاء حنين محمد قطينة ونائب وزير السياحة أحمد العليي اليوم دار الحجر التاريخي بوادي ظهر بمديرية همدان.



واطلع الكبسي وقطينة والعليي ومعهم رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف مهند السياني ووكيلا المحافظة يحيى جمعان وعاطف المصلي على أجنحة وغرف ومخازن وصالات الدار.



واستمعوا من المرشدين السياحيين إلى نبذة عن هذا المعلم التاريخي الذي يعود إنشاءه للقرن السابع قبل الميلاد، حيث كان يطلق عليه اسم قصر ذو سيدان قبل أن يتم إعادة بناءه في العام 1735 وترميمه وصيانته في القرن التاسع عشر.



كما اطلع الوزير الكبسي والمحافظ قطينة والعليي على الأعمال الإنشائية والمباني المستحدثة بجوار دار الحجر ومدى مطابقتها للمواصفات وتأثيرها على المعلم التاريخي.



وأكد الوزير الكبسي ونائب وزير السياحة أن الهدف من زيارة الدار الاطلاع على تفاصيل المعلم التاريخي وملاحظة أي جوانب قصور لمعالجتها.



وأشارا إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على المبنى الجديد بجوار الدار الذي أشيع في أنه يشوه دار الحجر بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة إن كان هناك تجاوزات بالمبنى الجديد.



وأكدا أنه لن يتم السماح بأي استحداث جديد يحول دون رؤية المعلم التاريخي ويشوه به .



وحيا الكبسي والعليي تفاعل الجميع بمحافظة صنعاء والمشائخ والأعيان لاهتمامهم بعدم التأثير على هذا المعلم الأثري .



فيما ثمن المحافظ قطينة زيارة قيادتي الثقافة والسياحة وهيئاتها المعنية للمعلم التاريخي للاطلاع على ما أشيع عن وجود استحداث بالمبنى الجديد.



وأكد الحرص على الحفاظ للمعالم التاريخية والآثار والنمط المعماري لها .. مثمنا إهتمام قيادتي الوزارتين بالمعالم التاريخية.



بدوره أشار وكيلا المحافظة المصلي وجمعان إلى أن دار الحجر رمز أُثري وتأريخي للشعب اليمني.



وأكدا عدم السماح بأي تشويه للمعلم التاريخي.







رافقهم خلال الزيارة مديرا مكتبي الهيئة العامة للآثار والأشغال ومدير مديرية همدان.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ