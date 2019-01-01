محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع حكومي يناقش سير النشاط الإنساني ويوجه بالتحقيق فيما يثار عن انحرافات وقعت في توزيع المساعدات صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سير النشاط الإنساني للمنظمات والوكالات الأممية والدولية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.



ووقف الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئونِ الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزراء الخارجية المهندس هشام شرف والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والمغتربين الدكتور محمد المشجري والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القُنع والدولة عبدالعزيز البكير، أمام الجوانب المتصلة بالنشاط الإنساني بما في ذلك ما يثار عن تسرب مواد إغاثية يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى الأسواق .



وتطرق الاجتماع بحضور الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي، إلى الحديث عن وجود فساد شاب أداء إحدى مؤسسات المجتمع المدني المكلفة من قبل البرنامج للمشاركة في عملية التوزيع للمستفيدين.



وأكد الاجتماع رفضه لأي انحرافات أو أي تجاوزات سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي أو أي تلاعب بقوت المواطنين الذين يعيشون ظروفا مأساوية تحتم على الجميع تسخير كافة المساعدات الإنسانية المتاحة للتخفيف عنهم.



ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتحري والتحقيق الشامل في هذا الموضوع على أن ترفع بما ستتوصل إليه من نتائج إلى رئيس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى الأجهزة العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من سيثبت تورطه في هذا الفعل المشين والمجرم المرفوض جملة وتفصيلا من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، وصولا إلى إخضاعهم للمحاكمة.



وأوضح الاجتماع أنه في الوقت الذي يقدر فيه عالياً كافة البرامج والأنشطة التي تنفذها منظومة العمل الإنساني، ليؤكد حرصه الشديد على تسهيل وتيسير أعمالها والعمل معا لمواجهة ومعالجة أيما انحرافات أو شبهات فساد قد تشوب جهودها المشكورة للتخفيف من مأساة الشعب اليمني.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ