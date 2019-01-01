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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 07:01:42م
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تراجع صادرات كوريا الجنوبية بشكل مفاجئ خلال ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي
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  اقتصاد
تراجع صادرات كوريا الجنوبية بشكل مفاجئ خلال ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي
[01/يناير/2019]
سول- سبأ:

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية قليلا وبشكل مفاجئ خلال ديسمبر المنصرم مقارنة بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤما في استطلاع أجرته وكالة (رويترز) مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.


وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن صادرات البلاد في ديسمبر نزلت 1.2 في المائة مقارنة بها قبل عام نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين.. ونمت الواردات بنسبة 0.9 في المائة فقط.

ورغم أن جميع الاقتصاديين العشرة المشاركين في استطلاع (رويترز) قد توقعوا زيادة الصادرات، قال البعض إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتوقع اقتصاديون نمو صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا 3.3 في المائة في المتوسط وزيادة الواردات 4.2 في المائة.

وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية.. كما أنها أول دولة مصدرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.

وأظهرت البيانات نمو الصادرات في عام 2018 بنسبة 5.5 في المائة، نحو ثلث معدل النمو في عام 2017 البالغ 15.8 في المائة.. وتتوقع وزارة المالية مزيدا من التباطؤ في نمو الصادرات في 2019 لينخفض إلى 3.1 في المائة.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 13.9 في المائة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، مع تأثر الطلب من أكبر مشتر لسلع كوريا الجنوبية بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

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