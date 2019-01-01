محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف ١٣ كرتون جزمات تحتوي على لفظ الجلالة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

اتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم ١٣ كرتون جزمات مكتوب عليها لفظ الجلالة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني أن قرار الإتلاف جاء بناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة بسرعة التخلص من الكمية كونها تسيئ للدين الإسلامي الحنيف.



وأشار إلى أنه تم ضبط الكمية خلال الشهر الماضي وتم مصادرتها وتسريع إجراءات إتلافها بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة.



حضر الإتلاف وكيل أمانة العاصمة على شريم ومدير مكتب وزير الصناعة والتجارة احمد الحيسه وممثل نيابة الصناعة والتجارة.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ