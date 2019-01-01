رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (الكاف) يعلن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لـ 2018م القاهرة – سبأ :



أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2018م والتي ضمت ثلاثة لاعبين.



وقال الاتحاد الافريقي في بيان له إن كل من المصري محمد صلاح وزميله فى فريق ليفربول الانجليزي اللاعب السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزى، يتنافسون على الجائزة.



وسيتم الكشف عن الفائز في حفل يقام في الثامن من يناير الجاري، في العاصمة السنغالية داكار.



وفاز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب افريقى عن عام 2017م بعد منافسة مع ماني وأوباميانج أيضاً.



وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن في النصف الأول من شهر ديسمبر قائمة أولية تضم 10 لاعبين للمنافسة على الجائزة قبل أن يعلن القائمة القصيرة والتي ضمت النجوم الثلاثة.



وضمت القائمة الأولية المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، اضافة الى التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي والمصري وليد سليمان لاعب الأهلي المصري.



كما ضمت قائمة المرشحين كذلك كل من ساديو ماني وأوباميانج والنيجيري أليكس إيوبي لاعب أرسنال والكاميروني أونانا اندري حارس أياكس أمستردام الهولندي، والأوغندي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ