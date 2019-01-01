محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التربية يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستوى الأداء صنعاء - سبأ:

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي أهمية التفاعل الإيجابي والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستوى الأداء وضمان تأدية مختلف إدارات القطاع لمهامها ومسؤولياتها على اكمل وجه .



وشدد النعمي خلال اجتماعه اليوم بمدراء ومنتسبي إدارات قطاع التعليم، على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.



وقال " سنبذل قصار جهودنا لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل وكذا توفير متطلبات واحتياجات إدارات القطاع المختلفة وبحسب الإمكانات المتاحة ".. مؤكدا الترحيب بكل الأراء والأفكار التي تسهم في تحديث العمل و تطوير مستوى الأداء.



وكان الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع التعليم المساعد خالد إبراهيم، قد ناقش سير العمل في إدارات القطاع المختلفة ومستوى الأداء وأبرز الإشكالات التي تواجه سير العمل وكذا متطلباته واحتياجاته .

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ