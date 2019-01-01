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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 06:42:52م
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مصرع أكثر من 300 شخص في حوادث سير بتايلاند خلال احتفالات العام الجديد
[01/يناير/2019]
بانكوك- سبأ:

لقي ما لا يقل عن 314 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 2800 آخرون في حوادث سير بتايلاند خلال ديسمبر الماضي، بحسب إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، عن الإدارة القول: إنه في ليلة رأس السنة وحدها، لقي 72 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 600 شخص في أنحاء تايلاند.

وتم تحديد فترة المراقبة لمدة 7 أيام، المعروفة محليا باسم "الأيام السبعة الخطرة"، والتي تستمر حتى غد الأربعاء، بهدف مراقبة والحد من دموية حوادث السير التي تكون مرتفعة خلال إجازة بداية العام الجديد سنويًا.

وفي العام الماضي، لقي نحو 423 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين في الفترة نفسها.

وتمثل قيادة المركبات تحت تأثير الكحوليات السبب الرئيسي في معظم الحوادث، حيث تقف وراء 40 في المائة تقريبا من الحوادث، والتي يتعلق معظمها بالدراجات النارية.

وتأتي الطرق في تايلاند في الترتيب التاسع بين أكثر الطرق دموية في العالم وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، والذي نشر في ديسمبر المنصرم.

سبـأ
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