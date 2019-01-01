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تدشين حملة توزيع ناموسيات بمديرية الزيدية بالحديدة
[01/يناير/2019]
الحديدة - سبأ :

دشن القائم بأعمال محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل المحافظة علي قشر بمديرية الزيدية اليوم حملة توزيع ناموسيات مشبعة بالمبيد.

تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بدعم الصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا والمنظمة الدولية للهجرة في ستة أيام، 14 مديرية بمحافظات الحديدة والمحويت وريمة.

وفي التدشين أشار قحيم وقشر إلى أهمية الحملة لمكافحة مرض الملاريا الذي فتك بأرواح المواطنين.

وثمنا جهود قيادة وزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في تنفيذ الحملة وحماية المواطنين من الأمراض المنقولة عبر النواقل.

وأشادا بدور الفرق الميدانية في إيصال الناموسيات إلى الفئات المستهدفة .. ودعا قحيم وقشر مسئولي السلطة المحلية والمواطنين تسهيل عمل الفرق الميدانية لتحقيق الأهداف المرجوة.

فيما أشار مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ميثاق السادة إلى أن الحملة تهدف توزيع 388 ألف ناموسية مشبعة في 14 مديرية بالحديدة والمحويت وريمة.

ولفت إلى أن الحملة تهدف أيضا لحماية 750 ألف مواطنا من خطر الإصابة بمرض الملاريا وحمى الضنك والأمراض المنقولة بالنواقل.

وأوضح الدكتور السادة أن البرنامج وزع خلال 2018م مليون و500 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد في المرافق والمديريات المستهدفة .. مشيرا إلى انه تم رش 200 ألف منزل بالأثر المتبقي للمبيد لتخفيف العبء على المواطن وحمايته من الإصابة بالأمراض القاتلة.

ونوه بالدعم المقدم من الصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا والمنظمة الدولية للهجرة.

بدوره أشار مدير محور تهامة لمكافحة الملاريا الدكتور يعقوب الديلمي إلى أنه سيتم توزيع الناموسيات في تسع مديريات بالحديدة وثلاث مديريات بالمحويت ومديريتين بريمه.

حضر التدشين مدير مديرية الزيدية عبدالرحمن محمد المنصب.

سبـأ
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