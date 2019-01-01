محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة القلب الرحيم تدشن حملة نظافة 1 – 1 بشارع الزبيري بصنعاء صنعاء-سبأ:

دشنت منظمة القلب الرحيم للتنمية اليوم بشارع الزبيري بأمانة العاصمة حملة النظافة 1 – 1 بمشاركة وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ورئيس المنظمة طاهر المخلافي.



وأكد وزير الزراعة والري أهمية تجسيد أعمال النظافة في سلوكيات المجتمع بما يسهم في الحفاظ على النظافة وإيجاد بيئة سليمة خالية من الأمراض والأوبئة.



من جانبه أشار رئيس منظمة القلب الرحيم إلى أن الحملة التي يشارك فيها فريق مكون من 120 متطوعا ومتطوعة، تستهدف شارع الأمم المتحدة من جولة كنتاكي حتى تقاطع شارع الجزائر إلى جانب حي المجمع.



واعتبر حملة 1 – 1 امتدادا لحملة 12 – 12، ما يتطلب على كافة أبناء الشعب اليمني الحفاظ على النظافة والبيئة والوقوف إلى جانب عمال النظافة.



ولفت المخلافي إلى أن منظمة القلب الرحيم للتنمية وبدعم ذاتي وفرت إمكانيات النظافة إسهاما منها في هذه الحملة .. معربا عن أمله في تضافر الجهود الرسمية والشعبية لنظافة الشوارع والأحياء والحفاظ على البيئة الصحية.



فيما اعتبرت مديرة منظمة القلب الرحيم مها الحاشدي، النظافة مهمة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة من الأمراض والأوبئة إلى جانب تطوير ورقي المجتمعات .



وأشارت إلى أن مشاركة المنظمة في حملة نظافة 1 – 1، مساهمة منها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة .. داعية منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع، المشاركة في أعمال النظافة، وجعلها سلوك مجتمعي على مدار العام.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ