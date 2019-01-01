محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب ثقافة إب يحتفي بالذكرى الرابعة لشهداء المركز الثقافي إب - سبأ :

نظم مكتب الثقافة بمحافظة إب فعالية أدبية إحتفاءً بالذكرى الرابعة لشهداء المركز الثقافي.



وخلال الفعالية تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في العمل هذا الإرهابي الجبان.



وألقيت كلمات من وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم ومدير مكتب الثقافة عبد الحكيم مقبل وصالح العدلة، أشادت بتضحيات شهداء المركز الثقافي خلال مسيرة حياتهم الحافلة بالعطاء.



فيما ألقى الشاعر جميل الكامل قصيدة رثاء في شهداء هذه المجزرة .



شارك في الفعالية عدد من قيادات السلطة المحلية ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد القاضي عبدالرحمن النزيلي ومدير فرع مصلحة الجوازات العميد أنور المتوكل وأسر عدد من الشهداء والجرحى.

سبـأ [01/يناير/2019]سبـأ