اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهند تخفض الرسوم الجمركية على واردات زيت النخيل وماليزيا أكبر المستفيدين مومباي- سبأ:



خفضت الهند الرسوم الجمركية على وارداتها من زيت النخيل الخام والمكرر من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بناء على طلب من الموردين.



ونقلت وسائل الإعلام عن الحكومة الهندية في إشعار منفصل القول: إن شحنات زيت النخيل المكرر من ماليزيا سيفرض عليها رسوم بواقع 45 في المائة، انخفاضا من 54 في المائة سابقا.



وسيؤدي الخفض إلى ارتفاع واردات أكبر بلد مشتر لزيوت الطعام في العالم من زيت النخيل في الأشهر القادمة.



وتم خفض الرسوم على زيت النخيل الخام إلى 40 في المائة من 44 في المائة، بينما هبطت الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 50 في المائة من 54 في المائة، بحسب ما جاء في الإعلان الذي صدر في وقت متأخر الليلة الماضية.. ويسري الخفض اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



وكانت الهند قد رفعت في مارس 2018م، رسوم الاستيراد على زيت النخيل الخام إلى 44 في المائة من 30 في المائة، ورفعت الرسوم على زيت النخيل المكرر إلى 54 في المائة من 40 في المائة.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ