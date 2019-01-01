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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 06:42:52م
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انضمام 5 دول إلى قائمة الأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن الدولي لعامين
[01/يناير/2019]
نيويورك- سبأ:

تنضم ألمانيا، وبلجيكا، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، إلى قائمة الأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم الثلاثاء بداية العام الجاري 2019.


وبحسب وسائل الإعلام يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لخمس دول، وهي إثيوبيا، وكازاخستان، وبوليفيا، والسويد، وهولندا.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 عضوا، من بينهم 5 أعضاء دائمون (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين)، فيما يحظى الأعضاء الآخرون بعضوية مؤقتة لمدة عامين، ثم تتولى دول أخرى مقاعدهم بالتداول.

وفي 8 يونيو، تم انتخاب ألمانيا عضوا في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020.

وأعلنت برلين، بعد ذلك، أنها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ستتبع سياسة قريبة من سياسة الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى أن بلادها ستكون عضوا (غير دائم) في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين وتعتزم العمل على صدور قرارات شاملة هناك.. مؤكدة أنه يجب على بلادها تحمل المزيد من المسؤولية في عام 2019، ويجب أن تدافع بنشاط أكثر عن مصالحها.

كما سترأس بلجيكا المجلس في فبراير عام 2020، بعد أن أصبحت منذ اليوم، عضوا غير دائم جديد في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة خارجية البلاد أن بلجيكا ستكون خلال العامين القادمين "شريكا بناء وموثوقا ومفتوحا في البحث عن الأجوبة الجماعية على المسائل الدولية الخاصة بالأمن والسلام، وذلك بجانب الأعضاء الآخرين لمجلس الأمن وكل الأطراف المعنية".

وأضاف البيان إن شعار بلجيكا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ينص على ضرورة "تحقيق الإجماع والعمل من أجل السلام".

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رينديرس، إن بروكسل ستعير اهتماما خاصا لمنع وقوع النزاعات المسلحة وحماية حقوق المتضررين في النزاعات والإدارة الفعالة والسريعة للبعثات الأممية، بالإضافة إلى تنفيذ المهام الملموسة المطروحة أمام أعضاء المجلس".

سبأ
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