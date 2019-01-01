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آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 06:42:52م
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رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لمناقشة احتياجات الجبهات ومعالجة حقوق أسر الشهداء والجرحى
[01/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اجتماعا لمناقشة احتياجات الجبهات ومعالجة حقوق الشهداء والجرحى.


شارك في الاجتماع نائبي رئيس الوزراء لشؤوني الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان والخدمات محمود الجنيد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والخدمة المدنية طلال عقلان والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي الكحلاني ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء صالح الشاعر ووكلاء وزارة المالية وعدد من مدراء الدوائر بوزارة الدفاع.

حيث جرى مناقشة برنامج الاحتياجات الخاصة بالجبهات بجوانبه اللوجستية والتسليحية والتموينية لما فيه تمتين قوة الجبهات وصمودها في وجه الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم وإفشال محاولاتهم وسعيهم كسر إرادة الشعب اليمني وإخضاعه لمشاريعهم الساعية تكريس وصايتهم وهيمنتهم على اليمن والعبث بمقدراته وعدم السماح بأي شكل من الأشكال باستقراره وامتلاك زمام أمره.

وتم الوقوف على سير الإجراءات الخاصة بصون حقوق أسر الشهداء والجرحى وما أنجزته الوزارات المعنية من خطوات لضمان حقوقهم كأقل واجب ينبغي أن تتضافر كافة الجهود في سبيل الوفاء به دونما أي تأخير.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة دعم الجبهات بمتطلباتها الضرورية بما هو متاح من إمكانيات باعتبار ذلك التزام وطني يتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة العدوان الباغي ومرتزقته.

وتم الاتفاق على حسم حقوق أسر الشهداء والجرحى في موعد أقصاه السبت المقبل عبر العمل المشترك بين مختلف الوزارات ذات العلاقة من خلال تثبيت هذه الحقوق والمستحقات لما فيه ضمان العيش الكريم لهذه الأسر التي جاد أبنائها بأرواحهم ودمائهم الزكية في سبيل نصرة الوطن والذود عنه بمواجهتهم البطولية والأسطورية للآلة العسكرية الشرسة للمعتدين والغزاة وصون كرامة وعزة شعبهم.

سبـأ
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