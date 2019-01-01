محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة النظافة الرابعة 1-1 بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :

دشن وزير الثقافة عبدالله الكبسي ومحافظ صنعاء حنين قطينة والوكلاء فارس الكهالي ومحمد الحباري ويحيى جمعان ومحمد دحان اليوم حملة النظافة الرابعة 1-1 بمركز المحافظة والمديريات.



وفي تدشين الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بمشاركة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية تحت شعار " بالنظافة .. نزرع بسمة ليمن أجمل " .. أشار الوزير الكبسي إلى أن الحملة تعد تجسيدا لإستراتيجية الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي .. ويد تبني".



وأكد أهمية مساهمة الجميع في تنظيف المدن وإبراز مظهرها الحضاري وبما يعزز من الحفاظ على النظافة والبيئة.



فيما أشاد محافظ صنعاء بمشاركة أبناء همدان وحزيز وبني حشيش وكافة المديريات في الحملة .. معبرا عن أمله في تضافر جهود الجميع والتعاون مع عمال النظافة بما يمكنهم من أداء واجبهم .



من جانبهم أشار وكلاء المحافظة الحباري والكهالي وجمعان ودحان إلى الحرص على المشاركة في حملة 1 – 1 .. مثمنين جهود أبناء المديريات وتفاعلهم مع الحملة.



بدوره أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين عنتر الحباري أن الحملة التي ينفذها أكثر من 600 عاملا تستهدف مديريات الطوق .. مشيدا بجهود وتعاون قيادة محافظة صنعاء في تنفيذ الحملة والعمل على إنجاحها.



حضر التدشين مدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج ومدراء المديريات المستهدفة ونائب مدير الصندوق زيد الحوثي.



سبأ [01/يناير/2019]سبأ