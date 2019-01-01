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مناقشة التعاون بين وزارات الأشغال والأوقاف والداخلية للحفاظ على ممتلكات الدولة
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مناقشة التعاون بين وزارات الأشغال والأوقاف والداخلية للحفاظ على ممتلكات الدولة
[01/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:



ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، آلية التعاون بين وزارات الأشغال والأوقاف والداخلية للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة.




واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد العزاني ووكيلة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أمة الرزاق جحاف وممثلين عن وزارة الداخلية، قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة للنظر في الإشكالية القائمة حول تبعية العقار الكائن في باب السلام بأمانة العاصمة.

وأقر الاجتماع جمع كافة الوثائق المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ودراستها من الجوانب الهندسية والفنية والتاريخية والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد وزير الأشغال العامة والطرق أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على ممتلكات الدولة والاستفادة المثلى منها بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار الوزير مطلق إلى أن الحرب الاقتصادية والحصار الذي يفرضه العدوان على الشعب اليمني يحتم على جميع الجهات الرسمية والشعبية المزيد من التعاون للتخفيف من الآثار الكارثية الناجمة عن العدوان.

فيما أبدى وزير الأوقاف وأمين عام مجلس الوزراء وممثلو الجهات الحكومية الاستعداد لدعم التوجه الحكومي الهادف للحفاظ على أراضي الدولة وصيانة كافة الممتلكات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ.

سبأ
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