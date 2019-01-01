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إرتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية إلى 8 قتلى
[01/يناير/2019]
موسكو – سبأ :



إرتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية إلى 8 قتلى، اثر عثور السلطات اليوم الثلاثاء على ثلاث جثث في مكان الحادث .




وذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد هوية 5 قتلى، فيما تم العثور على ثلاث جثث فيما لا تزال أعمال البحث متواصلة في مكان الحادث .

وأضافت الوزارة ان 5 مصابين جراء الحادث لا يزالون يرقدون في المستشفى حتى اليوم .. مشيرة الى أن أحدهم في حالة حرجة جداً.

وتشير التقارير الى ان مصير 37 من سكان المبنى المنهار مايزال غامضاً حتى الآن.

وكانت الوزارة قد ارجعت سبب انهيار عدة طوابق من المبنى السكني إلى انفجار إنبوب الغاز.

سبأ
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