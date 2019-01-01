رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل كيريوس وموراي للدور الثاني ببطولة برزبين للتنس سيدني- سبأ:



بدأ الأسترالي نيك كيريوس حملة الدفاع عن لقب بطولة برزبين المفتوحة للتنس بفوز صعب 7-6 و5-7 و7-6 على الأمريكي رايان هاريسون في الدور الأول اليوم الثلاثاء.



وعرقلت وعكة صحية وإصابة في المرفق استعدادات كيريوس للموسم الجديد وتعثر في بداية مباراة اليوم قبل أن يسدد 45 ضربة إرسال ساحق ليتفوق على هاريسون في تكرار لنهائي العام الماضي.



وسيتطلع كيريوس، الذي انتهى موسمه في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في المرفق، إلى رفع مستواه قبل استراليا المفتوحة هذا الشهر.. وسيتقابل مع جيريمي شاردي في الدور الثاني في برزبين.



وحقق أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا الانتصار مع عودته للمنافسات الرسمية اليوم بالفوز 6-3 و6-4 على الاسترالي جيمس دوكوورث.



وأنهى موراي البالغ من العمر 31 عاما موسمه مبكرا العام الماضي بعدما اشتكى من آلام في الفخذ عقب جراحة خضع لها في وقت سابق من عام 2018 أبعدته عن 3 من البطولات الأربع الكبرى.



وفي منافسات السيدات بذلت بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين مجهودا كبيرا قبل الفوز على الأمريكية دانييلا كولينز 6-7 و7-6 و6-3 في نحو 3 ساعات.







وعانت جوهانا كونتا من اهتزاز في المستوى الموسم الماضي لكن البريطانية بدأت العام الجديد بمفاجأة حيث أطاحت بالأمريكية سلون ستيفنز المصنفة الثالثة بالفوز عليها 6-4 و6-3.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ