محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تدعم دائرة الخدمات الطبية بسيارة اسعاف صنعاء-سبأ:

قدمت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم سيارة إسعاف متكاملة لدائرة الخدمات الطبية بأمانة العاصمة.



وأوضح نائب مدير إدارة الخدمات الطبية الدكتور عبد الرحمن الدمشقي، أن المؤسسة سلمت دائرة الخدمات سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات دعما للقطاع الطبي.



وأشاد بدور مؤسسة الشعب في دعم القطاع الصحي بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.. داعيا المؤسسات الاجتماعية لدعم مثل هذه الأعمال خاصة في ظل الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان والحصار.



فيما أشار مدير إدارة الخدمات الطبية بمؤسسة الشعب مجيب الفقيه أن هذا الدعم يأتي في إطار برامج وخطط المؤسسة في دعم القطاع الطبي الذي تعرض لأضرار جراء العدوان الذي فرض نقص حاد في التجهيزات والمعدات الطبية.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ