اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:



ارتفع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية (65ر9) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (39ر4333) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (74ر4323) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (373) ألفًا و(896) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (4ر81) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(14) ألفًا و(534) ريالا عمانيا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (237ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (22ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (14) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (68ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (100) ألف ريال عماني أي ما نسبته (81ر26) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (86) ألف ريال عماني وبنسبة (13ر23) في المائة.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ