الهند وباكستان تتبادلان قوائم مواقع المنشآت النووية في كل منهما

نيودلهي- سبأ:

تبادلت الهند وباكستان، اليوم الثلاثاء، قوائم مواقع المنشآت النووية، وذلك وفق معاهدة منع الهجمات على مثل هذه المنشآت لعام 1988م.



وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "تبادل القوائم جرى عبر القنوات الدبلوماسية".



وتقضي المعاهدة الهندية الباكستانية بهذا الشأن بأن تتبادل الدولتان النوويتان، مع بداية كل عام جديد، القوائم بمواقع المنشآت النووية الواقعة في أراضيهما، وذلك بهدف منع الهجمات غير الشرعية عليها.. ويعد ذلك من أهم الإجراءات الهادفة لضمان الأمن في المنطقة.



وتم أول تبادل للقوائم بين البلدين في 1 يناير عام 1992م.

[01/يناير/2019]سبأ