محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمنية إب تناقش الجوانب المتصلة بتعزيز الأمن إب-سبأ:

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة إب في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الجوانب المتصلة بتعزيز دور أجهزة الأمن في تنفيذ مهامها وواجباتها لحماية الأمن والاستقرار.



واستعرض الاجتماع بحضور رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظة أحمد النزيلي ووكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق الوسطى مدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف وعدد من وكلاء المحافظة، خطة عمل الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الراهنة لمعالجة الإختلالات الأمنية وضبط المخالفين للنظام والقانون.



وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المرتبطة بأداء الأجهزة الأمنية بمركز المحافظة والمديريات والمهام الواجب تنفيذها في إطار مكافحة الجريمة وتثبيت الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة.



وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية تعزيز خطة الانتشار الأمني وتنسيق الأداء بين مختلف الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن ولاستقرار.



وشدد على عدم التهاون في تنفيذ الخطط والبرامج المعدة والتعامل بحزم مع من يسعى لإقلاق السكينة العامة .. مشيداً في الوقت ذاته بدور الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها وواجباتها المناطة بها خلال الفترة الماضية.



وحث محافظ إب على المزيد من اليقظة بما يعزز من مصلحة الوطن .. لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، تستدعي مضاعفة الجهود لإفشال مخططات العدوان الهادفة زعزعة الأمن والسكينة العامة.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ