محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يتفقد مركز شرطة شملان بهمدان صنعاء-سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة والوكيل عاطف المصلي اليوم مركز شرطة شملان بهمدان.



واطلع قطينة والمصلي ومعهم مدراء مديرية همدان عبدالله الأبيض والمرور أحمد القحوم ومكتب الأشغال الدكتور ناجي الأعوج وصندوق النظافة عنتر الحباري على سير العمل في المركز.



واستمعوا من مدير قسم الشرطة المقدم يحيى الجائفي إلى إيضاح حول الصعوبات التي تواجه سير العمل والاحتياجات الضرورية لمركز الشرطة.



وأكد المحافظ قطينة الاستعداد لتوفير كافة احتياجات المركز بحسب الإمكانات المتاحة.. مشيراً إلى ضرورة إيجاد مبنى كبير آخر للمركز بديلاً عن الحالي.



وثمن دور الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة والمجرمين وإفشال المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار الوطن والمواطن.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ